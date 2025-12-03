Власти Калининградской области обсуждают запуск электрички из Храброво в приморские города

Проект железнодорожного сообщения из аэропорта Храброво может включить новые ветки в Янтарный, Балтийск и другие прибрежные города региона. Об этом «Клопс» рассказал сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
По словам политика, идея запуска такого маршрута активно обсуждается правительством Калининградской области и РЖД. Когда стороны договорятся, предстоит искать в федеральном бюджете средства на строительство.
Драйвером запуска ж/д-сообщения станет возведение по сути нового города в рамках проекта «Белая дюна». Ожидается, что там смогут одномоментно размещаться до 10 тысяч туристов.
В сентябре региональные власти анонсировали возможность запуска электричек до аэропорта Храброво из Калининграда.