Власти Калининградской области обсуждают запуск электрички из Храброво в приморские города

Драйвером послужит курорт «Белая дюна».

Источник: Клопс.ru

Проект железнодорожного сообщения из аэропорта Храброво может включить новые ветки в Янтарный, Балтийск и другие прибрежные города региона. Об этом «Клопс» рассказал сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

По словам политика, идея запуска такого маршрута активно обсуждается правительством Калининградской области и РЖД. Когда стороны договорятся, предстоит искать в федеральном бюджете средства на строительство.

Драйвером запуска ж/д-сообщения станет возведение по сути нового города в рамках проекта «Белая дюна». Ожидается, что там смогут одномоментно размещаться до 10 тысяч туристов.

В сентябре региональные власти анонсировали возможность запуска электричек до аэропорта Храброво из Калининграда.