Ярмарка вакансий состоится в Тюмени

Жители Тюмени смогут посетить ярмарку вакансий, которая пройдет 4 декабря. Содействие занятости — одна из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в центре занятости населения Тюменской области.
Площадкой для мероприятия станет кадровый центр, расположенный по адресу: улица Республики, 204 В, корпус 3, начало события — в 11:00. На ярмарке вакансий каждый желающий сможет лично переговорить с представителями компаний, задать интересующие вопросы об уровне заработной платы и условиях работы. Кроме собеседований, участников ждут индивидуальные консультации по программам профессионального обучения, составлению резюме и мерам поддержки от службы занятости населения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.