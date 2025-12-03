В Самаре решили засыпать Вонючий Дунай

В Самаре решили засыпать нагорную канаву, которую жители называют рекой Вонючий Дунай. Она находится на проспекте Карла Маркса от проспекта Кирова до улицы Алма-Атинской. Об этом сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков во время прямого эфира.
«Объект 1950-х годов был построен для сброса ливневых стоков. Он пришел в негодность, в нем накапливается много мусора. Районная администрация его каждый год убирает, но это лишь трата бюджета», — рассказал Рудаков.
Канаву в будущем затампонируют и приведут территорию в порядок. Напомним, сквер Чудайкина на улице Республиканской откроют 9 декабря. Там сделали новые бордюры и тротуары, внедрили системы автополива и освещения, установили скульптурную композицию.