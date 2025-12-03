Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Железная дорога, танки в лесу и столица под боком: как выглядит ближайший к Казани райцентр

Административный центр Высокогорского муниципального района Высокая Гора — самый близкий к Казани райцентр. Поселок одноименной железнодорожной станции расположен всего в 20 км от центра столицы Татарстана, село Высокая Гора, отделенное от поселка железной дорогой, — еще ближе. По сути, сегодня это один из пригородов Казани. Среди местных достопримечательностей — Парк Победы, где установлены различные памятники, а также представлена коллекция военной техники — самолеты, вертолеты, танки и другие боевые машины. Виды Высокой Горы ¬- в нашей фотогалерее.

Административный центр Высокогорского муниципального района Высокая Гора — самый близкий к Казани райцентр. Поселок одноименной железнодорожной станции расположен всего в 20 км от центра столицы Татарстана, село Высокая Гора, отделенное от поселка железной дорогой, — еще ближе. По сути, сегодня это один из пригородов Казани.

Среди местных достопримечательностей — Парк Победы, где установлены различные памятники, а также представлена коллекция военной техники: самолеты, вертолеты, танки и другие боевые машины.

Виды Высокой Горы ­- в нашей фотогалерее.