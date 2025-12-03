Железная дорога, танки в лесу и столица под боком: как выглядит ближайший к Казани райцентр

Административный центр Высокогорского муниципального района Высокая Гора — самый близкий к Казани райцентр. Поселок одноименной железнодорожной станции расположен всего в 20 км от центра столицы Татарстана, село Высокая Гора, отделенное от поселка железной дорогой, — еще ближе. По сути, сегодня это один из пригородов Казани. Среди местных достопримечательностей — Парк Победы, где установлены различные памятники, а также представлена коллекция военной техники — самолеты, вертолеты, танки и другие боевые машины. Виды Высокой Горы ¬- в нашей фотогалерее.