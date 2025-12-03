На Ставрополье помощь с трудоустройством получил 41 участник СВО

Специалисты кадровых центров в Ставропольском крае с января по октябрь 2025 года помогли 41 участнику СВО найти работу. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в правительстве региона.
Всего за помощью в краевые центры обратились 124 участника СВО. С каждым из них провели индивидуальную работу. Специалисты центров, в частности, составили персональный план трудоустройства для участников СВО, закрепили за ними кураторов. В этом году 25 человек прошли профессиональное обучение, еще два — повышают квалификацию.
«Хочется отметить положительную динамику трудоустройства участников СВО в 2025 году: если с января по октябрь 2024 года мы помогли трудоустроиться 27 защитникам, то за тот же период в 2025-м этот показатель вырос до 41 человека», — отметила министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.