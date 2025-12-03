На Ставрополье помощь с трудоустройством получил 41 участник СВО

Всего за помощью в краевые центры обратились 124 участника СВО. С каждым из них провели индивидуальную работу. Специалисты центров, в частности, составили персональный план трудоустройства для участников СВО, закрепили за ними кураторов. В этом году 25 человек прошли профессиональное обучение, еще два — повышают квалификацию.