Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале кандидат философских наук призвал рожать детей, зачатых от насильников

Уральский ученый предложил отдать в дом малютки детей, рожденных от насильников.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловском медколледже со студентами обсуждали тему, касающуюся запрета абортов. Перед ребятами выступал консультант Департамента внутренней политики региона и кандидат философских наук Павел Суслонов. Об этом сообщает телеканал ОТВ.

Одна из студенток задала вопрос. Девушка поинтересовалась, надо ли делать аборт после изнасилования несовершеннолетней. В ответ на это Павел Суслонов сказал, что можно сохранить беременность. А ребенка в дальнейшем передать в дом малютки.

— У нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки, — заявил Павел Суслонов. — Я подчеркиваю, это не моя позиция как чиновника, это мое мнение как гражданина.

Напомним, что ранее подобную инициативу высказал свердловский депутат Вячеслав Вегнер. Он предложил отдавать детей, зачатых от насильников, в приемные семьи. По его мнению, в стране много семейных пар, которые хотели бы усыновить младенцев.