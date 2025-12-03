На Урале кандидат философских наук призвал рожать детей, зачатых от насильников

В Свердловском медколледже со студентами обсуждали тему, касающуюся запрета абортов. Перед ребятами выступал консультант Департамента внутренней политики региона и кандидат философских наук Павел Суслонов. Об этом сообщает телеканал ОТВ.
Одна из студенток задала вопрос. Девушка поинтересовалась, надо ли делать аборт после изнасилования несовершеннолетней. В ответ на это Павел Суслонов сказал, что можно сохранить беременность. А ребенка в дальнейшем передать в дом малютки.
— У нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки, — заявил Павел Суслонов. — Я подчеркиваю, это не моя позиция как чиновника, это мое мнение как гражданина.
Напомним, что ранее подобную инициативу высказал свердловский депутат Вячеслав Вегнер. Он предложил отдавать детей, зачатых от насильников, в приемные семьи. По его мнению, в стране много семейных пар, которые хотели бы усыновить младенцев.