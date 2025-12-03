Ричмонд
Главные новости к вечеру 3 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 3 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Ушаков: переговоры по украинскому урегулированию РФ ведет исключительно с США

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас, если говорить о контактах, то контакты ведутся только между Вашингтоном и Москвой. Исключительно», — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Песков отказался считать слова Рубио «вбросом»

Источник: Reuters

Заявления госсекретаря США Марко Рубио о переговорах по урегулированию украинского конфликта не являются вбросом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова Рубио о ключевом пункте спора на переговорах.

В ЕК одобрили «потенциальный репарационный кредит» для Украины

Источник: Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине потребуется €135 млрд на 2026 и 2027 годы. ЕК предложила альтернативу экспроприации активов РФ в виде еврозайма в €90 млрд, который покроет две трети потребностей Киева.

Суд приговорил Фургала к 25 годам тюрьмы по второму делу

Источник: РИА "Новости"

Бабушкинский суд Москвы огласил окончательный приговор бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу по обвинению в хищении средств, превышающем два миллиарда рублей, принадлежащих МСП-банку. Судья объявила, что, с учётом ранее вынесенного вердикта по другому уголовному делу, Фургалу назначено наказание в виде 25 лет заключения.

ВС России освободили населенный пункт Червоное

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

