Стартовал третий сезон кампании «Новый год в Крыму как дома!»

Особое внимание на полуострове в этом году уделят гастрономической составляющей отдыха.

Третий сезон информационно-рекламной кампании «Новый год в Крыму как дома!» запустили 1 декабря на полуострове. Повышение туристической привлекательности регионов отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

На сайте кампании представлена актуальная информация обо всех новогодних мероприятиях для семейного отдыха в Крыму. Там можно найти данные о программах отелей и санаториев, акциях и спецпредложениях, резиденции Деда Мороза, городских елках и многом другом.

В этом году особое внимание будет уделено гастрономическим особенностям Крыма. Туристам предложат пройти квест по ресторанам и кафе, в которых разработали уникальное новогоднее сет-меню специально к зимним праздникам. Также в регионе планируют организовать цикл бесплатных пешеходных экскурсий по самым популярным маршрутам, связанным с достопримечательностями и знаменитыми жителями городов.

«Крым — одно из самых привлекательных направлений для теплого семейного отдыха, и новогодние праздники — лучшее время, чтобы это прочувствовать. В этом году мы хотим, чтобы гости не просто отдохнули и оздоровились, а по-настоящему ощутили себя как дома», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.