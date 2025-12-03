Путин обсудит с Лукашенко восстановление усадьбы Романовых в Беларуси

Президент России Владимир Путин хочет обсудить с президентом Беларуси Александром Лукашенко восстановление усадьбы Романовых под Борисовом, пишет РИА Новости.
На встрече с российским лидером член белорусской паралимпийской сборной по плаванию, предприниматель Алексей Талай рассказал Владимиру Путину о проекте восстановления усадьбы Романовых в Старо-Борисове под реабилитационный центр.
Путин эту идею поддержал и пообещал, что обсудит восстановление усадьбы с белорусским лидером.
— С Александром Григорьевичем поговорю, — пообещал российский президент.
Еще в Минске реставрируют один из самых старых загсов: «Часть интерьера оставят нетронутой».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал важное заявление в командировке в Алжире.