В Волгограде хирурги спасли рыбака, ранившего себя гарпуном в лицо

Волгоградские хирурги спасли жизнь 52-летнему мужчине, получившему тяжелое ранение во время подводной охоты.
Он случайно выстрелил себе в лицо из подводного ружья, и трехзубый гарпун глубоко вошел в ткани, остановившись всего в миллиметре от сонной артерии. Любое смещение могло привести к смертельному исходу.
Пациента доставили в городскую клиническую больницу № 1, где срочно собрали объединенную бригаду врачей. Операцию провели хирург челюстно-лицевого отделения Роман Стасюк — признанный лучшим хирургом Волгоградской области в 2025 году, и сосудистый хирург из больницы № 25 Олег Виноградов.
Медикам удалось аккуратно извлечь гарпун, сохранив жизненно важные сосуды и нервы. Сейчас состояние пациента стабильно, угрозы жизни нет, ему предстоит курс реабилитации.
