В Волгограде хирурги спасли рыбака, ранившего себя гарпуном в лицо

Мужчина случайно выстрелил в себя.

Волгоградские хирурги спасли жизнь 52-летнему мужчине, получившему тяжелое ранение во время подводной охоты.

Он случайно выстрелил себе в лицо из подводного ружья, и трехзубый гарпун глубоко вошел в ткани, остановившись всего в миллиметре от сонной артерии. Любое смещение могло привести к смертельному исходу.

Пациента доставили в городскую клиническую больницу № 1, где срочно собрали объединенную бригаду врачей. Операцию провели хирург челюстно-лицевого отделения Роман Стасюк — признанный лучшим хирургом Волгоградской области в 2025 году, и сосудистый хирург из больницы № 25 Олег Виноградов.

Медикам удалось аккуратно извлечь гарпун, сохранив жизненно важные сосуды и нервы. Сейчас состояние пациента стабильно, угрозы жизни нет, ему предстоит курс реабилитации.

Ранее сообщалось о другой сложной операции, которую провели волгоградские врачи.