В Элисте отремонтировали детский сад № 5

Ремонтные работы по нацпроекту «Семья» провели в детском саду № 5 «Березка» в Элисте, сообщили в аппарате правительства Калмыкии.
Во время реконструкции в здании обновили фасад, заменили кровлю и инженерные коммуникации. Также специалисты провели там внутренние отделочные работы. Помимо этого, для детского сада закупили современную мебель и необходимое оборудование. Теперь получать воспитание, уход и заботу в дошкольном учреждении будут 250 малышей.
«Такие проекты направлены на улучшение условий содержания и воспитания детей, создавая оптимальные условия для полноценного физического, интеллектуального и эмоционального развития малышей. Благодаря этому внимание уделяется развитию каждого ребенка, созданию благоприятной среды для комфортного пребывания дошкольников в течение всего периода нахождения в детском саду», — отметили в аппарате правительства Калмыкии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.