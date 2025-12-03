В Элисте отремонтировали детский сад № 5

Во время реконструкции в здании обновили фасад, заменили кровлю и инженерные коммуникации. Также специалисты провели там внутренние отделочные работы. Помимо этого, для детского сада закупили современную мебель и необходимое оборудование. Теперь получать воспитание, уход и заботу в дошкольном учреждении будут 250 малышей.