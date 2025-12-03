5 декабря под Ростовом введут в эксплуатацию дорожную развязку Северного радиуса

Северный радиус создают с 2022 года. В декабре 2023 года ввели мост через Ростовское море, потом сдали две развязки на Северном обходе. Новая развязка, в районе поселка Темерницкого, является третьей в проекте. Общая протяженность Северного радиуса — 14 км. Объемы вложений составляют 2,5 млрд рублей.