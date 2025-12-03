Ричмонд
5 декабря под Ростовом введут в эксплуатацию дорожную развязку Северного радиуса

Дорожную развязку в районе донского поселка Темерницкого собираются ввести в эксплуатацию.

Источник: Комсомольская правда

5 декабря под Ростовом-на-Дону введут в эксплуатацию новую дорожную развязку Северного радиуса (часть Ростовского транспортного кольца). Об этом сообщает «Город N».

Речь идет о проезжей части в районе поселка Темерницкого. По информации издания, развязку возводили с 2024 года. Работы велись в рамках проекта реконструкции дорог общего пользования регионального значения, проходящих через магистраль «Дон», поселок Щепкин, Северный обход Ростова, слободу Родионово-Несветайскую в сторону Новошахтинска.

Северный радиус создают с 2022 года. В декабре 2023 года ввели мост через Ростовское море, потом сдали две развязки на Северном обходе. Новая развязка, в районе поселка Темерницкого, является третьей в проекте. Общая протяженность Северного радиуса — 14 км. Объемы вложений составляют 2,5 млрд рублей.