В Орловской области запустят «Фабрику логистических процессов»

Для прохождения сертификации специалисты областного центра компетенций провели тренинг. Слушатели познакомились с основами логистики, научились выявлять потери и систематически с ними бороться. По итогам оценки комиссии команде РЦК Орловской области был присвоен высокий балл. Таким образом, сотрудники центра получили право на оптимизацию процессов в региональных компаниях.