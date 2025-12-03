Ричмонд
В Орловской области запустят «Фабрику логистических процессов»

Функционировать она будет на базе регионального центра компетенций.

Сотрудники Регионального центра компетенций (РЦК) Орловской области теперь смогут обучать работников предприятий бережливым технологиям на сертифицированной «Фабрике логистических процессов». Повышение производительности компаний является одной из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном фонде развития промышленности.

Для прохождения сертификации специалисты областного центра компетенций провели тренинг. Слушатели познакомились с основами логистики, научились выявлять потери и систематически с ними бороться. По итогам оценки комиссии команде РЦК Орловской области был присвоен высокий балл. Таким образом, сотрудники центра получили право на оптимизацию процессов в региональных компаниях.

«“Фабрика логистических процессов” в нашем регионе поможет предприятиям на примере увидеть, как инструменты бережливого производства помогают решать проблемы в таком важном аспекте, как логистика», — отметили тренеры РЦК.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.