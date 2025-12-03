Ричмонд
Роскомнадзор ограничил доступ к известной и в Беларуси игре Roblox из-за экстремизма

Роскомнадзор ограничил доступ к игре Roblox, популярной и в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что доступ к популярной и в Беларуси среди детей игре Roblox ограничен по решению Роскомнадзора, пишет ТАСС.

Ранее мы писали, что популярная у белорусских детей игра Roblox перестала открываться в России.

Затем сообщили, что доступ к Roblox ограничил Роскомнадзор из-за распространения материалов, связанных с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

— Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также в Роскомнадзоре сообщили, что в игре пользователей призывали к совершению противоправных насильственных действий и пропагандировали тематику ЛГБТ*.

*Признано экстремистским и запрещено в России.

К слову, ранее Роскомнадзор предупредил, что и популярный мессенджер могут полностью заблокировать в соседней с Беларусью России.

Накануне еще МВД сказало, что произошло в Боровлянах, откуда было видео якобы о попытке похищения двух девочек.

