Роскомнадзор ограничил доступ к известной и в Беларуси игре Roblox из-за экстремизма

Стало известно, что доступ к популярной и в Беларуси среди детей игре Roblox ограничен по решению Роскомнадзора, пишет ТАСС.
Ранее мы писали, что популярная у белорусских детей игра Roblox перестала открываться в России.
Затем сообщили, что доступ к Roblox ограничил Роскомнадзор из-за распространения материалов, связанных с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.
— Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Также в Роскомнадзоре сообщили, что в игре пользователей призывали к совершению противоправных насильственных действий и пропагандировали тематику ЛГБТ*.
*Признано экстремистским и запрещено в России.
К слову, ранее Роскомнадзор предупредил, что и популярный мессенджер могут полностью заблокировать в соседней с Беларусью России.
