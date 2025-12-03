В Новороссийске ограничат запуск фейерверков до 11 января

Власти Новороссийска призвали жителей города-героя ограничить запуск фейерверков. Для этих целей будут оборудованы 19 специальных площадок. Их перечень утвержден заранее.
С 29 декабря по 11 января введен запрет на запуск салютов на ряде объектов, в том числе рядом с железной дорогой, линиями электропередачи, нефтепроводов, на объектах культурного наследия и в помещениях.
«Ограничения также вводятся при неблагоприятных погодных условиях и для лиц, не достигших установленного возраста», — отметили в администрации Новороссийска.
Ограничения связаны с введением противопожарного режима, а также из-за текущей обстановки в связи с проведением СВО.