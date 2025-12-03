Как сделать кружок в Telegram и добавить визуальные эффекты и музыку

Также в мессенджере можно записать кружки, которые будут удалены после того, как их посмотрит собеседник. ~Но эта функция доступна только в личных чатах.~ Начните записывать видео и потяните значок камеры вверх, чтобы зафиксировать запись. Над кнопкой паузы в правом углу появится иконка с цифрой 1. Нажмите на нее — тогда собеседник сможет посмотреть кружок всего один раз. Он не будет доступен в режиме предпросмотра до воспроизведения, а после — удалится из переписки.