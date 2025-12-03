Ставки за билеты на «Щелкунчик» выросли почти в три раза

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ставки за комплект из двух билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре на аукционе превысили 275% от начальной стоимости, участники предлагают почти 400 тысяч за два места на вечерний спектакль 21 декабря, убедился корреспондент РИА Новости.