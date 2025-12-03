Идет набор участников студенческого кейс-чемпионата «Физтех. Решение»

Федеральный студенческий кейс-чемпионат в сфере технологического предпринимательства «Физтех. Решение» запускают в России по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании «S+Консалтинг».
Участникам необходимо собрать команды из 3−5 человек. Несколько недель будут работать над реальной бизнес-задачей. Сначала онлайн пройдет отборочный этап, а потом состоится финал. Прошедшие в него команды представят решения партнерам проекта и лучшим экспертам в сфере технологического предпринимательства. Победители получат 250 тысяч рублей.
Попробовать свои силы могут студенты любых высших учебных заведений. Зарегистрироваться необходимо до 4 декабря включительно по ссылке. Узнать подробности можно на сайте кейс-чемпионата. Проводит его офис студенческого предпринимательства МФТИ совместно с Платформой университетского технологического предпринимательства при поддержке компаний «S+Консалтинг» и Costa Case Club.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.