На трассе А‑229 заменили старые немецкие трубы на современные

В Калининградской области завершился капитальный ремонт водопропускных труб на федеральной трассе А‑229 «Калининград — Черняховск — Нестеров».

Источник: Янтарный край

Работы провели на 14 искусственных сооружениях общей протяжённостью 349 метров.

Подрядчик заменил старые каменные трубы довоенного периода на новые металлические гофрированные с полимерным покрытием. Их диаметр — 1250 мм, подобранный с учётом максимальной водопропускной способности. Также обновили асфальт на подходах к каждому объекту.

«Новые конструкции минимизируют риски затоплений и деформации дорожного полотна. Наша задача — планомерно менять устаревшие трубы на современных участках», — пояснил директор филиала Упрдор «Северо-Запад» Александр Сысоев.

Всего в регионе на трассах А‑229 и А‑216 ещё остаётся около 40 каменных труб, которые также предстоит заменить в будущем. Работы направлены на повышение безопасности и долговечности федеральных дорог.