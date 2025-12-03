В новом поезде «Буревестник» увеличат число вагонов

Одноэтажный состав с названием «Буревестник» связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года — Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.