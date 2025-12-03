Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новом поезде «Буревестник» увеличат число вагонов

Число вагонов в скоростном двухэтажном поезде «Буревестник» увеличат до 15.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Количество вагонов в новом скоростном двухэтажном поезде «Буревестник» на маршруте Москва — Нижний Новгород увеличат с 10 до 15 к лету 2026 года, сообщил первый заместитель генерального директора АО «ФПК» Алексей Жигунов.

Первый двухэтажный поезд «Буревестник» прибыл из Москвы в Нижний Новгород днем 3 декабря.

«Сегодня в первый рейс мы запустили этот поезд из Москвы. Сегодня 615 пассажиров приехали в Нижний Новгород. Это самое пассажироемкое и образующее направление Москва — Нижний Новгород. С 2015 года здесь курсирует 9 пар поездов. Десятая пара — это поезда “Ласточка” скоростной дирекции пассажирских сообщений», — сказал Жигунов журналистам.

По его словам, в составе поезда 10 вагонов на 727 мест. Он отметил, что новый состав позволит увеличить число мест на этом направлении, что особенно актуально в пик перевозок.

«Начиная с летних перевозок следующего года, мы увеличим количество вагонов в этом поезде до 15. И предложим пассажирам 1200 мест. Это по сравнению с общей емкостью между Москвой и Нижним Новгородом сразу кратно прирастет по количеству предложенных мест на 35%. Всем фактически будет доступен этот поезд на данном маршруте», — сказал Жигунов.

Двухэтажные скоростные поезда «Буревестник» будут курсировать между столицей России и Нижним Новгородом утром, днём и вечером. На маршруте будут ежедневно использовать три пары составов, а время в пути в одну сторону займет около 4 часов.

Одноэтажный состав с названием «Буревестник» связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года — Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше