Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшие волонтеры получили награды и знаки отличия в Смольном

Также были вручены благодарственные письма победителям премии #МЫВМЕСТЕ.

Источник: gov.spb.ru

В Петербурге в честь Дня добровольца в Смольном состоялось награждение волонтеров. Губернатор Александр Беглов вручил знаки отличия «За вклад в развитие добровольческой деятельности» и «За достижения в организации труда». Также были вручены благодарственные письма победителям премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— Волонтеры помогают тем, кто нуждается в заботе, и их вклад важен для реализации городских проектов, — отметил Александр Беглов на церемонии награждения. В Петербурге более полумиллиона добровольцев активно участвуют в различных акциях, помогают с уборкой территорий и поддерживают жителей. Особое внимание было уделено поддержке участников СВО и их семей через штаб #МЫВМЕСТЕ. Также губернатор поблагодарил «серебряных» волонтеров за активность.

Награды получили как отдельные волонтеры, так и организации за успехи в экологическом, социальном и патриотическом направлениях.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше