Лучшие волонтеры получили награды и знаки отличия в Смольном

В Петербурге в честь Дня добровольца в Смольном состоялось награждение волонтеров. Губернатор Александр Беглов вручил знаки отличия «За вклад в развитие добровольческой деятельности» и «За достижения в организации труда». Также были вручены благодарственные письма победителям премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Волонтеры помогают тем, кто нуждается в заботе, и их вклад важен для реализации городских проектов, — отметил Александр Беглов на церемонии награждения. В Петербурге более полумиллиона добровольцев активно участвуют в различных акциях, помогают с уборкой территорий и поддерживают жителей. Особое внимание было уделено поддержке участников СВО и их семей через штаб #МЫВМЕСТЕ. Также губернатор поблагодарил «серебряных» волонтеров за активность.
Награды получили как отдельные волонтеры, так и организации за успехи в экологическом, социальном и патриотическом направлениях.