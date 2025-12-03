Лучшие волонтеры получили награды и знаки отличия в Смольном

— Волонтеры помогают тем, кто нуждается в заботе, и их вклад важен для реализации городских проектов, — отметил Александр Беглов на церемонии награждения. В Петербурге более полумиллиона добровольцев активно участвуют в различных акциях, помогают с уборкой территорий и поддерживают жителей. Особое внимание было уделено поддержке участников СВО и их семей через штаб #МЫВМЕСТЕ. Также губернатор поблагодарил «серебряных» волонтеров за активность.