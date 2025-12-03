Ричмонд
Стоимость проезда планируют увеличить на маршруте № 303 «Нижний Новгород — Бор»

Сейчас стоимость проезда составляет 80 рублей.

Источник: Комсомольская правда

На автобусном маршруте № 303 «Нижний Новгород — Бор» хотят повысить стоимость проезда. Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В соцсетях появилась информация о том, что проезд на маршруте № 303 планируют увеличить с 80 до 100 рублей. В министерстве транспорта отметили, что маршрут обслуживает перевозчик, работающий по нерегулируемым тарифам. В связи с этим стоимость проезда он устанавливает сам. Однако льготных категорий пассажиров это не коснется.

Напомним, ранее стало известно, что парк общественного транспорта Нижнего Новгорода пополнился 50 новыми автобусами ПАЗ «Вектор Некст». Треть из них уже работает на маршрутах №№ 82, 91, 45 и 78.