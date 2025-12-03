Стоимость проезда планируют увеличить на маршруте № 303 «Нижний Новгород — Бор»

В соцсетях появилась информация о том, что проезд на маршруте № 303 планируют увеличить с 80 до 100 рублей. В министерстве транспорта отметили, что маршрут обслуживает перевозчик, работающий по нерегулируемым тарифам. В связи с этим стоимость проезда он устанавливает сам. Однако льготных категорий пассажиров это не коснется.