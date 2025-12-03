Ричмонд
Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox

Роскомнадзор: заблокированная в России игра Roblox популярна у педофилов.

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американская игровая площадка Roblox, которую ранее в среду запретили в России, популярна у педофилов, сообщили в Роскомнадзоре.

«Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», — рассказали там.

Все это происходит в так называемых комнатах и локациях в игре, где пользователи, среди прочего, могут совершать виртуальные теракты, инсценировать нападения на школу, принимать участие в азартных играх.

В среду РКН заблокировал Roblox в России из-за массового и неоднократного распространения материалов экстремистского содержания.

В конце ноября Роскомнадзор сообщил, что не раз направлял администрации платформы уведомления с требованием удалить запрещенный контент, негативно влияющий на духовно-нравственное развитие детей. Мониторинг неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации игровой площадки обеспечить полную безопасность.