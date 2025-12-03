В Брюховецком районе отремонтируют водопровод после обращения к губернатору

Жители Кубани отправляют свои обращения на Прямую линию губернатора, которая состоится 5 декабря. Одно из них пришло из села Свободное Брюховецкого района. Там в домах на ул. Красной и Береговой не было воды.
Специалисты уже приступили к устранению аварии. Выяснилось, что причиной отсутствия воды стала авария на водоводе. Сейчас на объекте идут восстановительные работы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Вопросы на Прямую линию Вениамина Кондратьева можно отправить через чат-бот в мессенджере MAX, по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края —