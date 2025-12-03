Ричмонд
Александра Бурыкина назначили директором горсвета в Ростове

Глава Ростова сообщил о назначении нового директора МКП «Ростгорсвет».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону директором МКП «Ростгорсвет» назначили Александра Бурыкина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Александр Бурыкин окончил Ростовский юридический институт МВД России. Специалист ранее занимал руководящие должности в телекоммуникационных компаниях, а также возглавлял отдел госзакупок в донском управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Напомним, МКП «Ростгорсвет» — некоммерческая организация, которая ведет оперативное управление имуществом объектов муниципального электросетевого хозяйства донской столицы.

