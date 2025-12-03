Александра Бурыкина назначили директором горсвета в Ростове

Александр Бурыкин окончил Ростовский юридический институт МВД России. Специалист ранее занимал руководящие должности в телекоммуникационных компаниях, а также возглавлял отдел госзакупок в донском управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.