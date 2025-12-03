Ричмонд
Подросток из Бреста обманул 1000 человек из ЕС и СНГ, создав сайт аренды жилья

МВД: хакер-подросток из Бреста обманул более 1000 человек из ЕС и СНГ.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси правоохранители задержали несовершеннолетнего хакера, обманувшего более 1000 человек из Европы и стран СНГ. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Фигурантом уголовного дела стал 17-летний брестчанин, причастный к использованию вредоносного программного обеспечения.

Учащийся колледжа создал фишинговый сайт под видом сервиса бронирования жилья и распространял через сайт вирусное ПО. Когда пользователи заходили на фишинговый сайт, запускался вирус на их устройствах.

Так мошенники получали доступ к чужим компьютерным системам, копировалась конфиденциальная информация о криптовалютных кошельках, банковских картах, учетных и персональных данных и т.д. Затем полученные сведения злоумышленники использовали в теневом сегменте интернета.

— По предварительной оценке жертвами фигуранта стали свыше тысячи граждан стран СНГ и Европы, — рассказали в пресс-службе.

Расследуется уголовное дело о разработке, использовании, распространении либо сбыте вредоносных компьютерных программ. Следователи считают, что эпизодов преступной деятельности и жертв брестчанина может быть больше.

