Подросток из Бреста обманул 1000 человек из ЕС и СНГ, создав сайт аренды жилья

В Беларуси правоохранители задержали несовершеннолетнего хакера, обманувшего более 1000 человек из Европы и стран СНГ. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Фигурантом уголовного дела стал 17-летний брестчанин, причастный к использованию вредоносного программного обеспечения.
Учащийся колледжа создал фишинговый сайт под видом сервиса бронирования жилья и распространял через сайт вирусное ПО. Когда пользователи заходили на фишинговый сайт, запускался вирус на их устройствах.
Так мошенники получали доступ к чужим компьютерным системам, копировалась конфиденциальная информация о криптовалютных кошельках, банковских картах, учетных и персональных данных и т.д. Затем полученные сведения злоумышленники использовали в теневом сегменте интернета.
— По предварительной оценке жертвами фигуранта стали свыше тысячи граждан стран СНГ и Европы, — рассказали в пресс-службе.
Расследуется уголовное дело о разработке, использовании, распространении либо сбыте вредоносных компьютерных программ. Следователи считают, что эпизодов преступной деятельности и жертв брестчанина может быть больше.
