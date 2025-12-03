Ричмонд
В Таганроге пенсионерке вернули почти 200 тысяч рублей после перерасчета пенсии

Суд обязал вернуть 200 тысяч рублей пенсионерке из Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге пенсионерке вернули почти 200 тысяч рублей после перерасчета пенсии. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

— Женщина обратилась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы учли год работы в ее стаже, но получила отказ, — написали в ведомстве.

Прокуратура признала решение неправомерным и направила иск в суд. Требования пожилой женщины были удовлетворены. Пенсию назначили в соответствии с законом и пересчитали с учетом пропущенного периода работы.

— После перерасчета пенсионерке выплатили почти 200 тысяч рублей недополученных средств.

