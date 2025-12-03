В Таганроге пенсионерке вернули почти 200 тысяч рублей после перерасчета пенсии. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
— Женщина обратилась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы учли год работы в ее стаже, но получила отказ, — написали в ведомстве.
Прокуратура признала решение неправомерным и направила иск в суд. Требования пожилой женщины были удовлетворены. Пенсию назначили в соответствии с законом и пересчитали с учетом пропущенного периода работы.
— После перерасчета пенсионерке выплатили почти 200 тысяч рублей недополученных средств.
