Гостиницу хотят построить рядом с Нижегородским цирком

ООО «Футбол», принадлежащее предпринимателю Грише Саакяну, получило официальное разрешение на разработку проектной документации для строительства гостиничного комплекса в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соответствующий приказ опубликован на сайте минграда Нижегородской области. Согласно утверждённым данным, отель планируется возвести вблизи Нижегородского цирка (Канавинский район). Территория, отведённая под проектирование, ограничена улицами Приокской, Коммунистической и Революционной. Площадь участка, включенного в план проектных работ, составляет около 0,28 гектара. Общая площадь будущего гостиничного комплекса достигнет 3,8 тысячи квадратных метров. Завершить проектирование необходимо к декабрю 2026 года.

Ранее сообщалось, что на улице Студеной в Нижнем Новгороде запланировано строительство гостиницы длительного пребывания.

Кроме того, власти рассчитывают на досрочное открытие бутик-отеля на Сергиевской в Нижнем Новгороде.