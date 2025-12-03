Гостиницу хотят построить рядом с Нижегородским цирком

Соответствующий приказ опубликован на сайте минграда Нижегородской области. Согласно утверждённым данным, отель планируется возвести вблизи Нижегородского цирка (Канавинский район). Территория, отведённая под проектирование, ограничена улицами Приокской, Коммунистической и Революционной. Площадь участка, включенного в план проектных работ, составляет около 0,28 гектара. Общая площадь будущего гостиничного комплекса достигнет 3,8 тысячи квадратных метров. Завершить проектирование необходимо к декабрю 2026 года.