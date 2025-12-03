Ричмонд
Перевозчики Литвы потеряли 100 миллионов евро на закрытии границы Беларуси

Литовские перевозчики хотят протестовать из-за убытков €100 млн из-за закрытия границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литовские перевозчики готовят акции протеста из-за убытков около 100 миллионов евро в период закрытия границы с Беларусью, пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.

Национальная литовская ассоциация автоперевозчиков (Linava) Литвы заявила, что 10 декабря готовится протестная акция в Вильнюсе из-за фур, застрявших в Беларуси.

— Растет недовольство и гнев среди перевозчиков, чьи фуры застряли в Беларуси после ситуации с закрытием литовской стороной границы, — процитировали СМИ главу ассоциации Эрландаса Микенаса.

Он отметил, что независимые перевозчики хотели перекрыть основные дороги Литвы и улицы Вильнюса, но Linava готовится к мирной акции чтобы обратить внимание правительства и общества на проблему.

Микенас добавил, что после начала кризиса в грузоперевозках убытки транспортных компаний уже достигли 100 миллионов евро и цифра растет каждый день.

Ранее стало известно, что Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси.

Тем временем соседняя с Беларусью Польша покупает у США сразу 250 «бэушных» БТР по $1.

И мы писали, что Совмин запретил фурам трех стран ЕС ездить по Беларуси без навигационных пломб.