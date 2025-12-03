Подмосковный сноубордист выиграл 2 медали на этапе Кубка России

Спортсмен из Московской области завоевал две медали на первом этапе Кубка России по сноуборд-кроссу, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона. Соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Заезды состоялись на трассе горнолыжного комплекса «Октябрьский» в Ямало-Ненецком автономном округе. В них приняли участие 54 спортсмена из 12 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Красноярский край и Республику Татарстан.
Воспитанник подмосковной спортшколы олимпийского резерва «Истина» (Дмитров) Арсений Томин стал серебряным призером в смешанной командной дисциплине в паре со спортсменкой из Красноярского края Александрой Паршиной. Кроме того, он занял третье место в индивидуальных соревнованиях среди мужчин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.