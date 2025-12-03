«Взрывная волна выбила окна в двух комнатах». Житель Малориты сильно пострадал при взрыве самогонного аппарата в квартире

В Малорите мужчина получил тяжелые травмы при взрыве самогонного аппарата в квартире в многоэтажном доме. Подробности рассказали в Следственном комитете.
Взрыв произошел в многоквартирном доме в райцентре 3 декабря. Утром в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. При взрыве пострадал 49-летний хозяин квартиры. Мужчина получил обширные ожоги и был госпитализирован.
— Взрывной волной выбиты окна в двух комнатах и повреждена мебель. Работает следственно-оперативная группа, — прокомментировали в СК.
Следователи проводят проверку.
