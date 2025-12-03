Ричмонд
«Взрывная волна выбила окна в двух комнатах». Житель Малориты сильно пострадал при взрыве самогонного аппарата в квартире

Взрыв самогонного аппарата разворотил квартиру в многоэтажке Малориты.

Источник: Комсомольская правда

В Малорите мужчина получил тяжелые травмы при взрыве самогонного аппарата в квартире в многоэтажном доме. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Взрыв произошел в многоквартирном доме в райцентре 3 декабря. Утром в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. При взрыве пострадал 49-летний хозяин квартиры. Мужчина получил обширные ожоги и был госпитализирован.

— Взрывной волной выбиты окна в двух комнатах и повреждена мебель. Работает следственно-оперативная группа, — прокомментировали в СК.

Следователи проводят проверку.

Ранее милиция назвала сумму штрафа за изготовления самогона «для собственных нужд».

И до этого МВД Беларуси сказало, можно ли гнать самогон для себя.

Еще подросток из Бреста обманул более 1000 человек из ЕС и СНГ, создав сайт аренды жилья.

Тем временем Роскомнадзор ограничил доступ к известной и в Беларуси игре Roblox из-за экстремизма. Ранее мы писали, что популярная у белорусских детей игра Roblox перестала открываться в России.