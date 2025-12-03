Дмитрий Медведев поддержал идею донских парламентариев о «аптеках на колесах»

Дмитрий Медведев высоко оценил инициативу парламентариев Ростовской области запустить в регионах «аптеки на колесах». Об этом сообщили в администрации города. Передвижные комплексы будут доставлять лекарства жителям сел и отдаленных районов.
— Это сфера, где обязательно нужен государственный контроль. Тем не менее, сейчас эта идея уже в стадии перехода к реализации. И будут выбраны населенные пункты и регионы, где передвижные аптечные пункты будут опробованы, — сказал председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Как уточнил лидер донских единороссов Александр Ищенко, мобильные аптеки будут работать по принципу уже зарекомендовавшего себя в регионе проекта «Поезд здоровья». Реализовать инициативу планируют в рамках партпроекта «Здоровое будущее».
