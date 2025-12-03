Виза в Египет подорожала почти в два раза для туристов из Беларуси

Въездная виза в Египет подрожала для туристов, в том числе из Беларуси, пишет ТАСС.
Сумма сборов за въезд в Египет выросла с 25 до 45 долларов по решению президента арабской страны Абделя Фаттаха ас-Сиси.
Так, власти Египта установили новую пошлину на въездные визы, которая стала действовать уж с 1 декабря.
Напомним, что законопроект о повышении въездных пошлин ранее вызвал критику внутри страны. Например, египетская федерация палат по вопросам туризма просила правительство не допустить роста цен на визы из-за опасений, что это ослабит позиции Египта на рынке туристических услуг.
Тем не менее стоимость въездных виз в Египет выросла до 45 долларов.
