Виза в Египет подорожала почти в два раза для туристов из Беларуси

Напомним, что законопроект о повышении въездных пошлин ранее вызвал критику внутри страны. Например, египетская федерация палат по вопросам туризма просила правительство не допустить роста цен на визы из-за опасений, что это ослабит позиции Египта на рынке туристических услуг.