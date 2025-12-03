Ричмонд
На ростовском ипподроме приостановили снос конюшен

Конюшни ипподрома в Ростове будут работать до мая 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

На ростовском ипподроме приостановили все работы по сносу конюшен. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко.

По его словам, после переговоров с компанией-арендодателем достигнуто соглашение: до 1 мая 2026 года конники смогут продолжать содержать лошадей в имеющихся помещениях.

— Ситуация на контроле. Ведем диалог со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти вариант, который обеспечит достойные условия содержания лошадей, учтет интересы владельцев и позволит развивать территорию с соблюдением закона, — подчеркнул Владимир Ревенко.

Ипподром ранее заявлял о прекращении своей работы. Последний рабочий день сотрудников назначили на 28 ноября.

