Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученики из Воронежской области представили проекты будущего в Школе актива

Они поделились идеями в сферах экотранспорта, жилья, изделий для животных и образовательных развлечений.

Школа актива «Дерзай и открывай» прошла в Кантемировском районе Воронежской области, сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятие для инициативных и целеустремленных молодых людей отвечало целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Событие объединило школьников из 11 образовательных учреждений района. Юные участники Движения первых разрабатывали собственные проекты по четырем направлениям: экологический транспорт, удобное жилье, изделия для животных и образовательные развлечения. Под руководством кураторов ребята создавали концепции полезных изобретений на тему «Наука для жизни».

Во время образовательной программы ученики посетили мастер-классы по искусственному интеллекту, работе с графическими планшетами, основам деревообработки и сборке моделей из конструктора LEGO. Мероприятие помогло ребятам развить навыки командной работы, научиться презентации проектов и обменяться опытом. Все команды получили сертификаты участников.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.