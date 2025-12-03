Ученики из Воронежской области представили проекты будущего в Школе актива

Школа актива «Дерзай и открывай» прошла в Кантемировском районе Воронежской области, сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятие для инициативных и целеустремленных молодых людей отвечало целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».
Событие объединило школьников из 11 образовательных учреждений района. Юные участники Движения первых разрабатывали собственные проекты по четырем направлениям: экологический транспорт, удобное жилье, изделия для животных и образовательные развлечения. Под руководством кураторов ребята создавали концепции полезных изобретений на тему «Наука для жизни».
Во время образовательной программы ученики посетили мастер-классы по искусственному интеллекту, работе с графическими планшетами, основам деревообработки и сборке моделей из конструктора LEGO. Мероприятие помогло ребятам развить навыки командной работы, научиться презентации проектов и обменяться опытом. Все команды получили сертификаты участников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.