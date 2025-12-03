В САФУ применили новый метод поиска загрязняющих веществ в атмосфере

«Как рассказали авторы исследования, экологические нормативы предусматривают контроль ограниченного количества экотоксикантов в атмосферном воздухе. Но при этом существует широкий круг соединений полиароматической природы, которые могут образовываться в атмосферном воздухе в результате воздействия УФ-излучения и радикальных частиц. Причем токсичность таких производных ПАУ в некоторых случаях может быть более выражена», — сказано в сообщении.