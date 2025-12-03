Юрий Слюсарь поручил развивать рыбное хозяйство Азовского моря

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил представить предложения по развитию рыбного хозяйства и сохранению запасов водных биоресурсов в бассейне Азовского моря. Об этом сообщили в правительстве региона.
На совещании в научно-экспедиционной базе «Кагальник» Южного научного центра РАН специалисты обсудили перспективы рыболовства, развитие аквакультуры и инфраструктуры. В донском регионе ежегодно выращивают более 28 тысяч тонн товарной рыбы, в том числе карпа, белого амура, форели и осетровых.
— Надо брать наше конкурентное преимущество и последовательно развивать рыбное хозяйство. Определить, какая поддержка нужна в первую очередь, — отметил Юрий Слюсарь.
Отдельно он поручил оценить ситуацию с браконьерством и предложить меры для его пресечения.
Ученые фиксируют рост запасов ценных видов рыб, но предупреждают о риске осолонения моря и вытеснении традиционных донских видов «вселенцами» — пиленгасом и карасем, которые уже составляют более 75% вылова.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
После атак БПЛА 20 жителей Таганрога полностью утратили имущество.
«Спасибо за сына, который спас жизни»: 18-летнего студента из Таганрога, который погиб после атаки БПЛА, похоронили с гитарой.