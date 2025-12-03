Ричмонд
Юрий Слюсарь поручил развивать рыбное хозяйство Азовского моря

В Азовском море предлагают увеличить объемы аквакультуры.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил представить предложения по развитию рыбного хозяйства и сохранению запасов водных биоресурсов в бассейне Азовского моря. Об этом сообщили в правительстве региона.

На совещании в научно-экспедиционной базе «Кагальник» Южного научного центра РАН специалисты обсудили перспективы рыболовства, развитие аквакультуры и инфраструктуры. В донском регионе ежегодно выращивают более 28 тысяч тонн товарной рыбы, в том числе карпа, белого амура, форели и осетровых.

— Надо брать наше конкурентное преимущество и последовательно развивать рыбное хозяйство. Определить, какая поддержка нужна в первую очередь, — отметил Юрий Слюсарь.

Отдельно он поручил оценить ситуацию с браконьерством и предложить меры для его пресечения.

Ученые фиксируют рост запасов ценных видов рыб, но предупреждают о риске осолонения моря и вытеснении традиционных донских видов «вселенцами» — пиленгасом и карасем, которые уже составляют более 75% вылова.

