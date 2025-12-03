Юрий Слюсарь поручил развивать рыбное хозяйство Азовского моря

На совещании в научно-экспедиционной базе «Кагальник» Южного научного центра РАН специалисты обсудили перспективы рыболовства, развитие аквакультуры и инфраструктуры. В донском регионе ежегодно выращивают более 28 тысяч тонн товарной рыбы, в том числе карпа, белого амура, форели и осетровых.