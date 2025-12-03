Тхэквондистка из Приморья победила в международном турнире на Балканах

Уточним, что турнир прошел в Сараеве, столице Боснии и Герцеговины. Он собрал почти 300 атлетов со всего мира. 19-летняя Софья Ефименко из Владивостока является мастером спорта. Она выступала в весовой категории до 57 кг. На пути к финалу Софья одержала победы над соперницами из Турции и Германии, а в решающем бою оказалась сильнее представительницы Боснии и Герцеговины. В этом году спортсменка также стала вице-чемпионкой России и обладательницей кубка страны.