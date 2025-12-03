Тхэквондистка из Приморья победила в международном турнире на Балканах

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Приморского края завоевала золотую медаль на международном турнире Bosnia and Herzegovina Open 2025 G1, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта. Атлетов к участию в престижных соревнованиях мирового уровня в России готовят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Уточним, что турнир прошел в Сараеве, столице Боснии и Герцеговины. Он собрал почти 300 атлетов со всего мира. 19-летняя Софья Ефименко из Владивостока является мастером спорта. Она выступала в весовой категории до 57 кг. На пути к финалу Софья одержала победы над соперницами из Турции и Германии, а в решающем бою оказалась сильнее представительницы Боснии и Герцеговины. В этом году спортсменка также стала вице-чемпионкой России и обладательницей кубка страны.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.