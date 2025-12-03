В Краснодаре меняют схему проезда к аэропорту из-за закрытия Фадеевского моста

Второй переход доступен с остановок на автобусах № 30 и 176А. Троллейбус № 7 теперь поедет с улицы Фадеева на 1-го Мая, далее — на трассу М-4 «Дон», разворот около ТРЦ «ОзМолл» и на Аэропортовскую. Обратный путь пройдет через Аэропортовскую, трассу, Уральскую (разворот), Бершанскую и 1-го Мая до улицы Фадеева. Остальные маршруты без изменений.