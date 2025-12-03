В Краснодаре меняют схему проезда к аэропорту из-за закрытия Фадеевского моста

Чтобы попасть в аэропорт, нужно будет подъехать только со стороны ТРЦ «ОзМолл», затем свернуть на улицу Аэропортовскую и проехать до терминалов. Выезд из аэропорта будет также по Аэропортовской улице.
Пешеходам доступны два надземных перехода над трассой М-4 «Дон» на улицах Бершанской и Крупской. До первого перехода можно доехать автобусами № 7 (остановка «ТД Муравей»), № 31 и 40 (остановка «Лента»).
Второй переход доступен с остановок на автобусах № 30 и 176А. Троллейбус № 7 теперь поедет с улицы Фадеева на 1-го Мая, далее — на трассу М-4 «Дон», разворот около ТРЦ «ОзМолл» и на Аэропортовскую. Обратный путь пройдет через Аэропортовскую, трассу, Уральскую (разворот), Бершанскую и 1-го Мая до улицы Фадеева. Остальные маршруты без изменений.
Режимы работы светофоров на улицах Уральской, Бородинской и Горячеключевской перенастроят для улучшения движения. Специалисты контролируют ситуацию круглосуточно. Таким образом, схема движения по Фадеевскому путепроводу изменится как для водителей, так и для пешеходов, с минимизацией неудобств во время ремонта.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Фадеевский путепровод закроют с 6 по 20 декабря.