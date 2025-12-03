Приложение для соцработников и чат-боты. Как применяют ИИ в сфере соцзащиты Витебской области

Она также затронула проблему оказания услуг подопечным, находящимся в отдаленных и малонаселенных пунктах. «Без междисциплинарного взаимодействия здесь не обойтись. Мы тесно сотрудничаем с учреждениями здравоохранения. В рамках одного из проектов мы взяли 20 человек, получающих социальную помощь на дому, и 35 — из отделений круглосуточного пребывания. Социальный работник в рамках законодательства собирает и фиксирует данные. Единожды — вес, рост, возраст гражданина и при каждом посещении — давление, пульс и частоту дыхания. Эти данные он заносит в “Тест на здоровье”, и на этом работа социального работника заканчивается, но это огромная совместная помощь тому же здравоохранению. Мы сохраняем здоровье наших пожилых. Также тут мы видим норму, какая должна быть у человека. Эту же информацию видит тот же терапевт, который работает в районе в поликлинике», — поделилась деталями зампредседателя.