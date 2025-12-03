Приложение для соцработников и чат-боты. Как применяют ИИ в сфере соцзащиты Витебской области

3 декабря, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. О том, как в Витебской области применяют искусственный интеллект и другие инновационные формы для повышения качества жизни инвалидов и пожилых граждан, рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко во время форсайт-сессии республиканского форума «Социальное обслуживание — инструмент социальной инклюзии», который проходит в Бобруйском социальном пансионате «Каменка», передает корреспондент БЕЛТА.
Инклюзивный этикет: как правильно предложить помощь человеку с инвалидностью, рассказал эксперт.
Вера Астапенко отметила, что для развития инновационных форм необходимы квалифицированные кадры, и в Витебской области прежде всего делают ставку на молодежь. «Мы ориентируемся на тех людей, которые знакомы с искусственным интеллектом и инновациями. В каждом пансионате и территориальном центре созданы инновационные лаборатории. У каждой из них свои названия. Мы пошли дальше: вместо традиционных методических объединений мы создали областную методическую платформу профессионального взаимодействия, куда входят молодые специалисты из каждого пансионата и территориального центра. Они выдвигают идеи, направленные на развитие нашей отрасли. Вот уже полгода мы активно работаем над созданием концепции на следующую пятилетку, в которую будут включены идеи, связанные с использованием искусственного интеллекта», — рассказала она.
Заместитель председателя привела несколько примеров реализации таких идей. Так, в условиях высокой загруженности социальных работников в Витебской области было найдено решение для сокращения времени на выполнение рутинных задач. «Социальному работнику требуется много времени для заполнения журналов и отчетности. Мы разработали приложение “Мобильный спектр”, которое включает все необходимые функции. Социальный работник приходит на место, начинает работу, ставит отметку, а по завершении работы снова ставит отметку. В процессе он фиксирует оказанные услуги, что позволяет нам отслеживать качество предоставления социальных услуг и освобождает работников от бумажной волокиты. Также приложение фиксирует местоположение социального работника, что упрощает контроль со стороны инспекторов. Кроме того, ведется расчет денежных средств: сколько человек получил, что купил за эти деньги и какой остался остаток», — пояснила Вера Астапенко.
Она также затронула проблему оказания услуг подопечным, находящимся в отдаленных и малонаселенных пунктах. «Без междисциплинарного взаимодействия здесь не обойтись. Мы тесно сотрудничаем с учреждениями здравоохранения. В рамках одного из проектов мы взяли 20 человек, получающих социальную помощь на дому, и 35 — из отделений круглосуточного пребывания. Социальный работник в рамках законодательства собирает и фиксирует данные. Единожды — вес, рост, возраст гражданина и при каждом посещении — давление, пульс и частоту дыхания. Эти данные он заносит в “Тест на здоровье”, и на этом работа социального работника заканчивается, но это огромная совместная помощь тому же здравоохранению. Мы сохраняем здоровье наших пожилых. Также тут мы видим норму, какая должна быть у человека. Эту же информацию видит тот же терапевт, который работает в районе в поликлинике», — поделилась деталями зампредседателя.
Кроме того, среди идей региона чат-бот со всей нужной информацией для людей с инвалидностью, калькулятор расчета стоимости на сайтах пансионатов и многое другое.
Республиканский форум «Социальное обслуживание — инструмент социальной инклюзии», проходящий в Бобруйском социальном пансионате «Каменка», приурочен к празднованию 3 декабря Дня инвалидов. В его работе участвуют около 60 представителей государственных органов, общественных объединений, экспертов и практиков социальной сферы для обсуждения ключевых вопросов доступности, качества и развития социальных услуг. -0-Фото Андрея Синявского.