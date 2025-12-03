Делегация Омской области посетила форум «Новая философия воспитания»

Международный форум «Новая философия воспитания» прошел в Москве по национальному проекту «Молодежь и дети». Участие в мероприятии приняла делегация Омской области, сообщили в министерстве образования региона.
Форум объединил более 1,5 тысячи участников со всей России. В состав делегации Омской области вошли представители школ, Омского государственного педагогического университета, а также специалист по медиасопровождению ресурсного центра.
В течение трех дней они участвовали в стратегических сессиях, дискуссиях и тематических встречах с ведущими экспертами в сфере образования. На форуме обсуждались ключевые вопросы современной системы воспитания. Внимание на мероприятии также уделялось международному сотрудничеству, развитию наставничества, роли родительских сообществ и охране здоровья обучающихся.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.