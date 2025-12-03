Инклюзивный этикет: как правильно предложить помощь человеку с инвалидностью, рассказал эксперт

По словам Антона Шмелева, если вы хотите помочь незрячему человеку, то сначала следует дотронуться до него и лишь потом обратиться с вопросом. Он также акцентировал внимание на том, что не всегда нужно вмешиваться. «Бывают разные случаи. У нас народ отзывчивый и хочет помочь, но иногда не знает как. Я помню случай: женщина на светофоре схватила знакомого за руку и потащила его, хотя он просто ждал друга. Другого товарища добрые люди занесли не в тот трамвай», — с улыбкой рассказал он. Первое правило инклюзивного этикета — обратиться с вопросом и помогать только после подтверждения согласия.