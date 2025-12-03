Инклюзивный этикет: как правильно предложить помощь человеку с инвалидностью, рассказал эксперт

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. О правилах общения и помощи в инклюзивной среде рассказал лаборант кафедры медицинской реабилитации с курсом ФПК и ПК Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Антон Шмелев на форсайт-сессии республиканского форума «Социальное обслуживание — инструмент социальной инклюзии», который проходит в Бобруйском социальном пансионате «Каменка», передает корреспондент БЕЛТА.
Антон Шмелев в 27 лет стал слепым. Он прошел долгий путь от своей первой реабилитации и теперь сам помогает другим, обучая студентов, врачей и многих других основам инклюзивного этикета. Эксперт отметил, что инвалидность не приговор и в нашей стране есть все возможности для того, чтобы человек не только получал помощь, но и становился полезным для общества. Сам Антон Шмелев, помимо работы лаборантом, самостоятельно научился играть на гитаре, стал мастером спорта Беларуси по мини-футболу среди слепых и состоит в спасательном волонтерском отряде.
Он подчеркнул, что главное в его достижениях — это независимость, которую он получил благодаря трости. «Да, у нас можно оформить индивидуального помощника, и это хорошо, но я считаю, что человек должен пройти реабилитацию. Это полезно для себя: так ты будешь более мобильным и самостоятельным. Кроме того, это дает возможность развиваться, трудоустраиваться и зарабатывать», — добавил Антон Шмелев.
Тем не менее людям с инвалидностью иногда нужна помощь. Например, это касается пешеходных переходов, особенно если они не озвучены, пустых пространств без ориентиров и остановок общественного транспорта. «Обычно я всегда прошу помощь сам, если она нужна. Для незрячего человека очень важно быть коммуникабельным и уметь общаться, ведь иногда нужно попросить о помощи. Например, я пару раз проходил мимо работы просто из-за погодных условий, и мне нужна была помощь», — рассказал он.
По словам Антона Шмелева, если вы хотите помочь незрячему человеку, то сначала следует дотронуться до него и лишь потом обратиться с вопросом. Он также акцентировал внимание на том, что не всегда нужно вмешиваться. «Бывают разные случаи. У нас народ отзывчивый и хочет помочь, но иногда не знает как. Я помню случай: женщина на светофоре схватила знакомого за руку и потащила его, хотя он просто ждал друга. Другого товарища добрые люди занесли не в тот трамвай», — с улыбкой рассказал он. Первое правило инклюзивного этикета — обратиться с вопросом и помогать только после подтверждения согласия.
Если незрячий человек попросил вас о помощи, то важно сопроводить его. Антон Шмелев пояснил, что сопровождающий должен идти на полшага впереди и озвучивать все препятствия — бордюры, порожки, двери и т.д. «Я иду за сопровождающим, как нитка за иголкой», — добавил он. Также он отметил, что помощь может понадобиться при посадке на стул: в этом случае необходимо положить руку незрячего человека на поверхность стула.
Важно отметить, что употребление слов «видел», «смотри» и подобных не является табуированным. Некоторые люди с инвалидностью сами используют такие выражения, так как потеряли зрение уже во взрослом возрасте и привыкли к ним.
Если вы согласились помочь и довели человека до остановки, но поняли, что вам нужно уходить, стоит прямо и открыто об этом сказать. Ведь незрячий не поймет, ушли вы, передумав, или произошло что-то другое.
В целом нюансов инклюзивного этикета много, но главное — вежливое общение: когда два человека настроены на вежливые взаимоотношения, любые нюансы решаются разговором.
Республиканский форум «Социальное обслуживание — инструмент социальной инклюзии» приурочен к Международному дню инвалидов. В его работе участвовали около 60 представителей государственных органов, общественных объединений, экспертов и практиков социальной сферы для обсуждения ключевых вопросов доступности, качества и развития социальных услуг. -0-
Фото Андрнея Синявского.