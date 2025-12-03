Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оршанский инструментальный завод повысил точность анализа металла для выпуска готовой продукции

«Это важное исследование сырья, которое позволяет в итоге избежать выпуска некачественных изделий. Ведь от массовой доли основных элементов зависят характеристики готовой продукции», — подчеркнул Александр Мигурский.

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лаборатории спектрально-химического и металлографического анализа Оршанского инструментального завода, входящего в «МТЗ-ХОЛДИНГ», установили современный стационарный стилоскоп СЛ-15, который повысил точность анализа металла. Об этом рассказал начальник службы контроля качества и метрологии ОАО «ОИЗ» Александр Мигурский, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

«Новое оборудование российского производства приобретено взамен аналогичного, но уже устаревшего. С его внедрением повысились скорость и точность проведения визуального спектрального анализа легированных сталей и цветных сплавов в лабораторных условиях. Это важное исследование сырья, которое позволяет в итоге избежать выпуска некачественных изделий. Ведь от массовой доли основных элементов зависят характеристики готовой продукции», — подчеркнул Александр Мигурский.

В настоящее время стилоскоп используется на входном контроле, а также в процессе производства. Помимо исследований образцов металлов и сплавов, на нем можно проводить диагностику уже готовых узлов и деталей. Наличие современного оборудования дает возможность предприятию оказывать помощь в проведении анализа и определении марки металла сторонним организациям Оршанского района. -0-