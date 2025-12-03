Оршанский инструментальный завод повысил точность анализа металла для выпуска готовой продукции

В настоящее время стилоскоп используется на входном контроле, а также в процессе производства. Помимо исследований образцов металлов и сплавов, на нем можно проводить диагностику уже готовых узлов и деталей. Наличие современного оборудования дает возможность предприятию оказывать помощь в проведении анализа и определении марки металла сторонним организациям Оршанского района. -0-