В обнаружении стерильных нейтрино на «Нейтрино-4» усомнились

Тритий нестабилен по своей природе и через некоторое время превращается в гелий-3 и при этом испускает электрон и электронное антинейтрино. Замеры энергии этих частиц в теории позволяют определить массу нейтрино и понять, как много вариаций этих частиц существует в природе. За последние годы работы этой установки ученым не удалось определить точную массу нейтрино, но при этом они существенно сузили диапазон его возможных масс, снизив ее верхнюю планку до 0,45 электронвольт.