В Ростовской области стартовала акция «Новый год в кругу семьи»

Традиционная акция «Новый год в кругу семьи» стартовала в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, в России проводят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья».
Акция продлится до 31 января 2026 года. Ее участников призывают пригласить детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, на новогодние праздники.
«“Гостевой” режим пребывания в семье помогает детям и взрослым познакомиться ближе, лучше узнать друг друга, подружиться и даже принять решение об оформлении опеки или попечительства», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Акция проводится с 2015-го. За последние три года благодаря ей более 280 детей насладились праздниками в семейной обстановке. Чтобы подарить ребенку новогоднее настроение, любовь и заботу, необходимо обратиться в органы опеки с пакетом документов, включающим заявление, копию паспорта, справку об отсутствии судимости и медицинское заключение.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.