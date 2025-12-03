В Ростовской области стартовала акция «Новый год в кругу семьи»

Традиционная акция «Новый год в кругу семьи» стартовала в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, в России проводят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья».