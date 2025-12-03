Национальный атлас Беларуси теперь доступен в электронном формате

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые Национальный атлас Беларуси доступен для общего пользования в электронном формате PDF. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
«Ранее издание можно было найти только в библиотеках. В свободной продаже его не было. Теперь любой желающий может открыть атлас в интернете, быстро найти нужную информацию и при необходимости увеличить масштаб объектов», — рассказали в пресс-службе.
Как сообщалось, Гран-при «Триумф» 64-го национального конкурса «Искусство книги» получило издание «Нацыянальны атлас Беларусі» (РУП «Белкартография»), обновленное и дополненное. Атлас состоит из 20 разделов, которые дают полное представление о белорусском государстве: истории, культуре, промышленности, сельском хозяйстве, белорусских говорах. Это уникальный труд, над которым работа велась с 2022 года более чем 400 специалистами из разных отраслей науки и практики. Над изданием работали представители более 50 государственных организаций. -0-