В донском МВД представили нового начальника оперативно-розыскной части

Руководитель ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий представил нового начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности. Должность занял полковник полиции Сергей Черданцев, сообщили в ведомстве.
По словам генерала-лейтенанта полиции, новый руководитель обладает серьезным опытом и знаниями, которые помогут защищать сотрудников от преступных посягательств и предотвращать нарушения внутри службы, включая борьбу с коррупцией.
Сергей Черданцев служит в органах внутренних дел с 2004 года. Прошел путь от оперуполномоченного милиции до руководителя подразделения собственной безопасности. До назначения в Ростовскую область возглавлял аналогичную службу в Красноярском крае.
Новый начальник собственной безопасности начал работу в ростовском главке МВД. Фото: Telegram-канал МВД.
