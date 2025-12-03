Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В донском МВД представили нового начальника оперативно-розыскной части

Новый начальник оперативно-розыскной части начал работу в ростовском главке МВД.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий представил нового начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности. Должность занял полковник полиции Сергей Черданцев, сообщили в ведомстве.

По словам генерала-лейтенанта полиции, новый руководитель обладает серьезным опытом и знаниями, которые помогут защищать сотрудников от преступных посягательств и предотвращать нарушения внутри службы, включая борьбу с коррупцией.

Сергей Черданцев служит в органах внутренних дел с 2004 года. Прошел путь от оперуполномоченного милиции до руководителя подразделения собственной безопасности. До назначения в Ростовскую область возглавлял аналогичную службу в Красноярском крае.

Новый начальник собственной безопасности начал работу в ростовском главке МВД. Фото: Telegram-канал МВД.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

После атак БПЛА 20 жителей Таганрога полностью утратили имущество.

«Спасибо за сына, который спас жизни»: 18-летнего студента из Таганрога, который погиб после атаки БПЛА, похоронили с гитарой.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше