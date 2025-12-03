В Юрге в Кузбассе прошли конкурсы профмастерства для детей и молодежи

Конкурсы профессионального мастерства для учащихся колледжей и школьников из Кузбасса прошли в Юрге по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации города.
Так, для школьников провели олимпиаду «Графика — первый шаг». Участникам нужно было составить чертежи в профессиональной системе «КОМПАС-3D». В тройку лучших вошли Антон Фаткулин, Дмитрий Виноградов и Егор Неустроев. Все они представляли на олимпиаде разные образовательные учреждения Юрги.
Для учащихся колледжей же организовали конкурс «Визуальный и измерительный контроль». Они должны были разработать карту, оценить деталь и составить заключение. В итоге первое и второе место завоевали Александр Болотов и Валентин Алферов из Юрги. Бронза досталась представителю Новокузнецка Арсению Афонину.
Помимо этого, в Юрге состоялась конференция «Современные технологии машиностроения». Ее участники обсудили сварку, металлургию, технологии, энергетику и ИТ. По итогам конференции также была определена тройка лидеров. Так, первое место досталось Александру Солопову из Юрги. Серебро взяли сразу три человека: Ксения Малзуб, Екатерина Кадошникова и Елизавета Скоробогатова из Кемерова. Бронзы был удостоен представитель Анжеро-Судженска Иван Саматов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.