Жители Тюменской области победили в конкурсе «Лучший по профессии»

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», организованного по нацпроекту «Кадры», состоялась в Кремлевском дворце в Москве. Лидерами в двух номинациях стали представители Тюменской области, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.
В частности, лучшим машинистом бульдозера признан Михаил Журавлев. А в номинации «Машинист экскаватора» равных не оказалось Ермеку Жайсамбаеву. Еще один представитель Тюменской области боролся за звание лучшего электромонтера, но уступил сопернику из Волгоградской области.
Всего в конкурсе участвовали специалисты из 79 регионов страны. Победителей определили в 20 номинациях.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.