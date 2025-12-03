Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Липецкие врачи впервые провели сложнейшую операцию на сердце

Липецкие врачи впервые провели операцию на открытом и остановленном сердце.

Источник: © РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 3 дек — РИА Новости. Липецкие врачи впервые провели операцию на открытом, полностью остановленном сердце, чем спасли жизнь пациентке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Никогда раньше в регионе таких операций не делали. Теперь можем. В нашем центре кардиохирургии врачи провели операцию на открытом, полностью остановленном сердце пациентки», — сообщил в своём Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Артамонов объяснил, что если бы пациентка ждала очередь в столичную клинику, то времени могло бы не хватить, потому что при тотальной недостаточности митрального клапана риск отёка лёгких возникает каждый день.

«Мы вложили почти полмиллиарда рублей в создание кардиоцентра и привлекли специалистов федерального уровня. Сегодня в операционной работали кардиохирург Антон Андреев и анестезиолог-реаниматолог Георгий Плотников. Спасибо им за спасённую жизнь», — добавил Артамонов.